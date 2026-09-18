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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пономарев об Акинфееве: «Посоветовал бы спокойно заканчивать, заняться тренерской работой. Время ушло»

Владимир Пономарев посоветовал 40-летнему вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву перейти на тренерскую работу.

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