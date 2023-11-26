Украинский след на Ближнем Востоке заметают под ковёр…

Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Maxim Yushkin
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Не устану приводить полные «пиаровской» мудрости слова персонажа замечательного советского сериала «ТАСС уполномочен заявить…» журналиста Пола Дика в исполнении Алексея Петренко: «Виноват всегда тот, кого облили дерьмом: в конце концов ему отмываться».

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