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«Совместно создавать свое будущее»: на «Ночи выборов» представили образ будущего после голосования-2026

«Совместно создавать свое будущее»: на «Ночи выборов» представили образ будущего после голосования-2026

МОСКВА, 20 сентября, ФедералПресс. В Москве в рамках всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов. Госдума – 2026» состоялась экспертная дискуссия «Смыслы будущего», в ходе которой аналитики представили контуры долгосрочного развития страны и определили ключевые запросы общества к новому созыву парламента.

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