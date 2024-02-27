Бюджетные дорожки между грядок своими руками

Надоело рвать траву между грядок? Газонокосилка не проходит, а триммером не развернуться? Тогда упростите себе работу и застелите дорожки бюджетно и практично! Такой подход избавит вас от сорняков именно между грядок.
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