В русле событий: новый ударный дрон испытают в зоне СВО

Производство нового ударного безэкипажного катера начнется на двух площадках на Северо-Западе России после завершения боевых испытаний в зоне СВО, рассказали «Известиям» на Кингисеппском машиностроительном заводе.
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