Эта копеечная вещь убережет вас от непредвиденных трат

Радар-детектор или видеорегистратор снабжены вакуумной присоской. Летом в жару или зимой в мороз присоска отклеивается от стекла и прибор падает на панель приборов – при этом может повредить себя или панель.
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