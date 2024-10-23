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За рулем

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Эта копеечная вещь убережет вас от непредвиденных трат

Эта копеечная вещь убережет вас от непредвиденных трат

Радар-детектор или видеорегистратор снабжены вакуумной присоской. Летом в жару или зимой в мороз присоска отклеивается от стекла и прибор падает на панель приборов – при этом может повредить себя или панель.

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