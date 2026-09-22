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СахПресс

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Калугу успели спасти: двух сахалинцев заподозрили в незаконном вылове

Калугу успели спасти: двух сахалинцев заподозрили в незаконном вылове

В Охе возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей 22 и 26 лет. Их подозревают в незаконной добыче калуги — особо ценного вида рыбы, занесенного в Красную книгу России.

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