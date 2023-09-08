МедиаМастерская "Ёж" приглашает школьников на занятия в новом учебном году

МедиаМастерская "Ёж" — лучшая медиаточка Лиги юных журналистов Приморья. Это команда школьников Уссурийска в возрасте от 10 лет, которым передают опыт наставники — члены Союза журналистов России — Константин Маринец и Ульяна (Сотникова) Жиулло.