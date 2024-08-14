Власти усилили контроль за исполнением KPI в купленных у иностранцев компаниях

Профильные министерства начали активно запрашивать у новых собственников компаний, выкупленных у иностранных владельцев, отчеты о выполнении KPI, которые ранее были согласованы правкомиссией как одно из условий одобрения сделки, пишет РБК со ссылкой на юристов, которые работают на рынке слияний и поглощений.