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В Эстонии с 6 февраля запретят водителям автомобилей ввозить из России бензин в канистрах

В Эстонии с 6 февраля запретят водителям автомобилей ввозить из России бензин в канистрах

5 февраля заканчилось действие переходного периода санкций Европейского союза в отношении нефтепродуктов из России, с понедельника 6 февраля запрещена их закупка и импорт в ЕС, а автомобилистам запрещен ввоз бензина в канистрах из России в Эстонию.

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