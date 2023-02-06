В Эстонии с 6 февраля запретят водителям автомобилей ввозить из России бензин в канистрах

5 февраля заканчилось действие переходного периода санкций Европейского союза в отношении нефтепродуктов из России, с понедельника 6 февраля запрещена их закупка и импорт в ЕС, а автомобилистам запрещен ввоз бензина в канистрах из России в Эстонию.