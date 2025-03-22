А не надо было угрожать. Российский «Сармат» за считанные секунды уничтожит всю Британию.

Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум Роман Котлов После громких заявлений бывшего британского контр-адмирала Криса Пэрри о том, что подлодки с ракетами Trident могут «сжечь 40 российских городов», в Москве напомнили, что в случае конфликта Великобритания может просто исчезнуть с лица Земли.
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