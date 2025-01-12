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Царьград

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Беспилотники центра 'Рубикон' нанесли удар по технике ВСУ в Курской области

Беспилотники центра 'Рубикон' нанесли удар по технике ВСУ в Курской области

Министерство обороны России продемонстрировало видеозапись уничтожения транспортного средства эвакуационной группы ВСУ с помощью FPV-дронов центра "Рубикон" в Курской области, подчеркнув эффективность новых беспилотных технологий.

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