Итальянцы назвали пиццы с самыми отвратительными начинками

В итальянском Неаполе открылся фестиваль, который назвали «Пиццерия ужасов». На нем организаторы представили пиццы с экзотическими, а иногда и жуткими, по мнению итальянцев, начинками, которые встречаются за пределами Италии.
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