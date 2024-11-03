Священник рассказал о жертвоприношениях в неонацистских батальонах ВСУ

Представитель зоны СВО и доцент из Православного Свято-Тихоновского университета (ПСТГУ) протоиерей Александр Тимофеев рассказал РИА Новости о сотнях зарегистрированных случаев человеческих жертвоприношений, осуществляемых бойцами украинских национальных батальонов «Азов»* и «Айдар»*.
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