Бердянский Ангел. Память священномученика Михаила Богословского. Православный календарь на 28 марта

28 марта в 2025 году приходится на четвёртую пятницу Великого поста. Согласно Церковному Уставу, сегодня на трапезе благословляется сухоядение – неварёная постная пища без растительного масла (послабления в посте возможны, однако воцерковленным людям важно согласовывать их со своим духовником).