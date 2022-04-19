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«Чуть помедленнее, кони» - Кавазашвили рассказал, за кого болел Высоцкий

«Чуть помедленнее, кони» - Кавазашвили рассказал, за кого болел Высоцкий

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал об отношениях с советским автором-исполнителем Владимиром Высоцким и заявил, что певец был болельщиком «Спартака».

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