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Царьград

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Нелегальным мигрантам помогали в России сотрудники полиции и бизнесмен: Магаданский суд вынес приговор

Нелегальным мигрантам помогали в России сотрудники полиции и бизнесмен: Магаданский суд вынес приговор

Сотрудники миграционного пункта и бизнесмен из Магаданской области приговорены к лишению свободы за организацию незаконного въезда и проживания граждан Центральной Азии в России, оформив им фиктивные документы.

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