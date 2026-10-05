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Царьград

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Украинцы намерены воевать с Россией долго - лет 30. План уже готов

Украинцы намерены воевать с Россией долго - лет 30. План уже готов

Украинцы готовят стратегию противостояния с Россией на десятилетия вперёд. План уже несколько недель обсуждается в СНБО, а в руководстве ВСУ говорят о необходимости стратегии примерно на 30 лет.

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