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«Опозорились бы перед всем миром»: Косачев оценил заявление главы ЕК о бойкоте G20 в случае участия Путина

«Опозорились бы перед всем миром»: Косачев оценил заявление главы ЕК о бойкоте G20 в случае участия Путина

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕК не будет бойкотировать G20 в случае участия президента России Владимира Путина в заседании в ноябре.

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