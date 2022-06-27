«Опозорились бы перед всем миром»: Косачев оценил заявление главы ЕК о бойкоте G20 в случае участия Путина

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕК не будет бойкотировать G20 в случае участия президента России Владимира Путина в заседании в ноябре.