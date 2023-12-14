В Москве рассмотрели проекты конкурса президентских грантов

МОСКВА, 14 декабря, ФедералПресс. В концертном зале «Зарядье» экспертный совет конкурсов президентского фонда культурных инициатив провел итоговое заседание, посвященное рассмотрению итогов независимой экспертизы проектов первого конкурса 2024 года.
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