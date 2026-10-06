Украина возвращается к доиндустриальной экономике

Миллиарды долларов убытков и потеря до 40% посевных площадей. Такой результат зернового кризиса ждут на самой Украине.
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