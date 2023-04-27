«США ждёт расплата»: Указ Владимира Путина №302 назвали «оригинальной местью»

Обозреватели китайского издания «Sohu» объяснили, почему указ президента России Владимира Путина №302, подписанный на днях станет «оригинальной местью» коллективному Западу.
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