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За рулем

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Бюджетный кемпер на базе Honda: 3,4 метра и микроволновка в комплекте

Бюджетный кемпер на базе Honda: 3,4 метра и микроволновка в комплекте

Японская компания Whitehouse Camper представила необычный кей-кемпер N-Van Compo, созданный на базе Honda N-Van.

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