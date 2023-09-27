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Царьград

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Илон Маск следит за возвращением на Землю космонавта из Челябинска

Илон Маск следит за возвращением на Землю космонавта из Челябинска

Выпускник ЮУрГУ Дмитрий Петелин, его коллеги по отряду и астронавт из США провели на МКС целый год.Значимое событие для России и Челябинска в частности! 27 сентября 2023 года экипаж космического корабля "Союз МС-23" возвращается на Землю.

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