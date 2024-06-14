Саудовская Аравия вручила США «черную метку». Эпоха доллара начала свой последний отсчет

За последние дни в мире произошло сразу несколько интересных событий, которые в ближайшем времени могут полностью изменить всю глобальную финансовую систему … Первую новость мы уже с вами обсуждали, это санкции против ММВБ, в результате чего в России прекращены официальные торги валютой.