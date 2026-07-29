🔥Пожар в офисном здании в Алуште не перешел на соседние строения Благодаря оперативным действиям спасателей, распространение огня на близлежащие здания удалось предотвратить.
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🔥Пожар в офисном здании в Алуште не перешел на соседние строения Благодаря оперативным действиям спасателей, распространение огня на близлежащие здания удалось предотвратить.