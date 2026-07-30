Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Кулинария>Пышный кляр, который не отслаивается от грудки или рыбы!

Кулинария>Пышный кляр, который не отслаивается от грудки или рыбы!

Пышный кляр, который не отслаивается от грудки или рыбы Ингредиенты: Куриная грудка - по 110 г Соль, перец - по вкусу Чеснок - по желанию Паприка - по желанию Кефир - 200 мл (любая жирность, холодный) Яйца - 2 шт.

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