Кулинария>Пышный кляр, который не отслаивается от грудки или рыбы!

Пышный кляр, который не отслаивается от грудки или рыбы Ингредиенты: Куриная грудка - по 110 г Соль, перец - по вкусу Чеснок - по желанию Паприка - по желанию Кефир - 200 мл (любая жирность, холодный) Яйца - 2 шт.
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