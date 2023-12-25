Владимир Плющев: «Ковальчука пригласили в «Спартак» на роль взрослого дядьки, который может влиять на молодежь. Чтобы никто не заигрывался, не зазнавался»

24 декабря форвард забил «Куньлуню» (5:2), сыграв впервые с сезона-2020/21. «Я считаю, что Ковальчука пригласили в «Спартак» на роль такого взрослого дядьки, который может влиять на молодежь как в раздевалке, так и на площадке.