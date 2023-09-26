Будущее за молодежью: в Подмосковье обсудили возможности реализации молодых людей

В рамках проекта Росмолодежи «ГосСтарт» в Мытищах прошла встреча студентов Российского университета кооперации с Депутатом Государственной Думы Александром Толмачевым и советником министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Евгением Кулаковым.
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