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Влад Яма из "Танців з зірками" похвастался подросшим сыном-модником и красоткой-женой: "В приятной компании..."

Влад Яма из "Танців з зірками" похвастался подросшим сыном-модником и красоткой-женой: "В приятной компании..."

Известный украинский хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками", показал свою жену и сына в популярной передаче  Артист стал набирать популярность после своего участия в самом первом сезоне шоу "Танці з зірками" в 2006 году, пишет Politeka.

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