Про говорящего мышонка Стюарта Литтла снимут сериал

Deadline: стало известно о съемках сериала по мотивам сказки «Стюарт Литтл»Стало известно о съемках детского сериала по мотивам повести-сказки «Стюарт Литтл», в которой главным героем является говорящий мышонок.
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