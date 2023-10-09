10 октября днем закроют Крымский мост

Во вторник, 10 октября, Крымский мост днем закроют на 7 часов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничения будут введены с 10 до 17 часов в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ.
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