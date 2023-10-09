РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

229 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Сорокина
    Правильное решение: "Когда две собаки грызутся, третья не лезь!"... (Древняя мудрость, чтобы грызня быстрее закончила...Ливан заявил о не...
  • Михаил Еграшин
    Что такое "логистическая инфраструктура"? Логика в Хохлостане давно порушена. Выдумали ж слово, еще кричат, что оно а...В Одесской област...
  • Валентин Воробьев
    Друг-то друг, но Натаньяхуев.«Отношения России...

10 октября днем закроют Крымский мост

10 октября днем закроют Крымский мост

Во вторник, 10 октября, Крымский мост днем закроют на 7 часов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничения будут введены с 10 до 17 часов в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх