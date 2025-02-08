TMZ: Дэвид Линч умер от остановки сердца

Американский режиссер Дэвид Линч умер из-за остановки сердца, сообщает таблоид TMZ. В документе Департамента общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес указано, что у Линча была хроническая обструктивная болезнь легких и обезвоживание.
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