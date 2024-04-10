22 вещи, полезность которых не вызывает сомнений

Как известно, жизнь состоит из мелочей, а приятные и полезные безделицы создают ощущение комфорта. И хоть для некоторых изобретений все же требуется специальная подготовка, не нужно иметь «семь пядей во лбу», чтобы оснастить молочный пакет прозрачным окошком или вмонтировать насос в конструкцию велосипеда.
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