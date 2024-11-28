Семак оценил игру «Зенита» в Кубке России с «Ахматом»

Команда одержала заслуженную победу Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что четвертьфинальный матч с «Ахматом» в рамках Пути РПЛ Кубка России прошёл с хорошим настроем и заслуженной победой, передает «Мойка78», ссылаясь на пресс-службу клуба.