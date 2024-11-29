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Массовая атака дронов на Юг России. Тревога в Туапсе, в Ростовской области – крупный пожар

Массовая атака дронов на Юг России. Тревога в Туапсе, в Ростовской области – крупный пожар

В Каменском районе Ростовской области начался сильный пожар на промышленной территории. Как сообщают местные СМИ, причиной возгорания могло стать попадание дрона в топливный резервуар на нефтебазе, но официальные органы пока не подтверждают эту информацию.

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