Массовая атака дронов на Юг России. Тревога в Туапсе, в Ростовской области – крупный пожар

В Каменском районе Ростовской области начался сильный пожар на промышленной территории. Как сообщают местные СМИ, причиной возгорания могло стать попадание дрона в топливный резервуар на нефтебазе, но официальные органы пока не подтверждают эту информацию.
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