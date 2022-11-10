За прощание – в отставку. К 40-летию кончины Л. И. Брежнева

Помнить не всё Кончина, затянувшееся прощание (с 10 по 15 ноября 1982 года) с реальным, а не показным трауром по всей стране и похороны Леонида Ильича Брежнева, генсека ЦК КПСС, 40 лет тому назад обозначили первый этап в нормализации советско-китайских отношений.
Популярные статьи
- На листовках Республиканской партии США появился лозунг «Скажи нет военной помощи Украине»
- Сообщается о взрывах на объектах противника в Кременчуге, Жёлтых Водах, Вольногорске и других городах
- Американский обозреватель: США должны забрать у России остров Врангеля, который в 1924 году «захватила советская канонерская лодка»
Свежие комментарии