Военное обозрение

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За прощание – в отставку. К 40-летию кончины Л. И. Брежнева

За прощание – в отставку. К 40-летию кончины Л. И. Брежнева

Помнить не всё Кончина, затянувшееся прощание (с 10 по 15 ноября 1982 года) с реальным, а не показным трауром по всей стране и похороны Леонида Ильича Брежнева, генсека ЦК КПСС, 40 лет тому назад обозначили первый этап в нормализации советско-китайских отношений.

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