В Рязани определили подрядчика на ремонт Северного обхода

В Рязани на ремонт Северного обхода заключен госконтракт за 257,5 млн рублей. Работы начнутся в апреле 2027 года и завершатся в августе того же года.
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