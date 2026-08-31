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В зоне СВО погиб экс-помощник Жириновского, герой мема «Сафонов, оплатить!»

В зоне СВО погиб экс-помощник Жириновского, герой мема «Сафонов, оплатить!»

Бывший помощник Владимира Жириновского Александр Сафонов, известный по мэму «Сафонов! Оплатить!», погиб на войне на Украине.

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