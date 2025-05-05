Си Цзиньпин -- дальновидный архитектор мира и развития во всем мире

Пекин, 4 мая /Синьхуа/ -- В величественном Конференционном корпусе штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке привлекает к себе внимание великолепный бронзовый сосуд "Цзунь мира" в человеческий рост, выполненный в изысканной китайской технике перегородчатой эмали.
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