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Газета.ру

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Ушаков: Путин не собирался встречаться с Рэтклиффом во время его визита в Москву

Ушаков: Путин не собирался встречаться с Рэтклиффом во время его визита в Москву

Появившаяся в западных СМИ информация о том, что президент РФ Владимир Путин не захотел встречаться с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом, не соответствует действительности.

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