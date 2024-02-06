Отстыковку Crew Dragon с экипажем от МКС перенесли на неопределенный срок

Отстыковку корабля Crew Dragon с коммерческим экипажем от Международной космической станции (МКС) перенесли на неопределенный срок из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает компания SpaceX в соцсети X "Из-за продолжающейся неблагоприятной погоды у побережья Флориды Dragon не будет проводить отстыковку от МКС во вторник", – говорится в сообщении.
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