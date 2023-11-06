Риски на рынке жилья создает нестабильность рубля

Льготная ипотека спровоцировала рост цен на новостройки в России, серьезно «перегревая» рынок, однако основные риски возникают за счет других факторов, заявила в беседе директор по девелопменту строительной компании Екатерина Борисова.
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