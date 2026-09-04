Что такое инфовойна и PsyOp против России на живом примере.

Итак. Армия России потихоньку петрушит экономику и логистику Украины. Мы вынесли 20 процентов только складов на Украине, не считая прочего.
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