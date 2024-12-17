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Президент БК «Химки» прокомментировал гибель баскетболиста Яниса Тиммы

Президент БК «Химки» прокомментировал гибель баскетболиста Яниса Тиммы

Президент подмосковного БК «Химки» Дмитрий Голубков сообщил RTVI, что смерть 32-летнего латвийского баскетболиста, экс-супруга Анны Седоковой Яниса Тимма, который раньше выступал за клуб, — это большая утрата.

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