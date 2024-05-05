В деле убитого Далера Бобиева появился новый фигурант

Муж Вероники Наумовой, которую будут судить за убийство ее воспитанника Далера Бобиева, тоже попал под суд – Александра Наумова обвинили по статье 117 УК РФ, часть 2, пункты «г», «д» «Истязание в отношении несовершеннолетнего».