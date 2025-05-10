Выставка трофейной техники НАТО в Екатеринбурге побила рекорды посещаемости

С момента открытия 1 мая выставку в парке имени Маяковского посетили свыше 141 тысячи человек. На площадке представлена уникальная коллекция из 28 единиц военной техники стран НАТО, включая легендарный американский танк M1 Abrams, бронетранспортер M113, немецкую боевую машину пехоты Marder и американскую БМП Bradley.