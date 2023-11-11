Байден проведёт «жёсткий разговор» с Си Цзиньпинем о России и Иране

Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.фото: whitehouse.gov--> Президент США Джо Байден планирует провести с председателем КНР Си Цзиньпинем «жёсткий разговор» по ключевым вопросам двусторонних отношений.
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