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Байден проведёт «жёсткий разговор» с Си Цзиньпинем о России и Иране

Байден проведёт «жёсткий разговор» с Си Цзиньпинем о России и Иране

Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.фото: whitehouse.gov--> Президент США Джо Байден планирует провести с председателем КНР Си Цзиньпинем «жёсткий разговор» по ключевым вопросам двусторонних отношений.

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