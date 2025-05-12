Экономист Ляшок предупредил россиян о замедлении темпов роста зарплат

Рост зарплат россиян в текущем и следующем годах ожидается на замедленном уровне из-за снижения дефицита кадров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
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