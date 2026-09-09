Александр Цыбульский обсудил с руководством «Газпром трансгаз Ухта» развитие газовой инфраструктуры

Основной темой переговоров губернатора с генеральным директором предприятия Андреем Барановым стало взаимодействие в совместных инфраструктурных проектах и перспективы газификации.
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